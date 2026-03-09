Calcio a 5. Feldi Eboli, è l'ora della verità: al PalaSele arriva Catania In una settimana i salernitani sfideranno gli etnei ed il Napoli

La Feldi Eboli si appresta a giocare due partite cruciali. Dopo aver ritrovato il successo contro Mantova, la formazione ebolitana sfiderà nel giro di una settimana i campioni d’Italia della Meta Catania e il Napoli Futsal in un attesissimo derby. Il Palasele sarà il teatro di entrambe le sfide.

Si parte domani contro il Catania, sfida che riporta alla mente il recente successo in Supercoppa Italiana della Feldi Eboli ai tiri di rigore, sfida decisa da Gui che sarà uno dei grandi assenti, causa squalifica, della serata. Il Catania da quella partita ha inanellato vittorie su vittorie, solo nell’ultimo turno è arrivato un pareggio sul campo del Cosenza.

Due mesi on fire per i siciliani che sono ancora la squadra da battere, una vittoria porterebbe le volpi a – 6 dal primo posto, ma i rossoazzurri vorranno sicuramente vendicare il ko in Supercoppa e verranno a Eboli per fare la voce grossa. Un big match tra le due squadre più vincenti degli ultimi anni in Italia, due società che anche in Europa hanno rappresentato i colori del Bel Paese nelle ultime stagioni.

Ci sono tutti gli ingredienti per una sfida imperdibile, come sottolineato da mister Luciano Antonelli nella classica conferenza stampa prepartita:

“Era importante tornare alla vittoria contro il Mantova, ora ci aspetta una settimana durissima ma continuiamo a lavorare seguendo il nostro credo. Abbiamo alcune cose da sistemare perchè contro avversari del genere ogni dettaglio fa la differenza in positivo o in negativo, sarà una grande partita. Feldi e Catania simbolo del futsal italiano in Europa? Sono due società che hanno lavorato benissimo in campo e fuori dal campo, ma sicuramente per fare quello step in più in ambito internazionale non basta quello che è stato fatto finora. Sono sicuro però che è solo questione di tempo, perchè con programmazione e investimenti anche le squadre italiane potranno arrivare a disputare le Final Four della Champions”, le parole del tecnico argentino.