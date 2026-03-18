Il presidente Amoroso torna al "Tasso": "Teniamoci stretta la Costituzione" Il presidente della Corte Costituzionale, da ragazzo, ha studiato nel liceo salernitano

Il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso questa mattina ha fatto visita agli studenti del liceo “Tasso” di Salerno, nell’ambito dell’iniziativa “La Corte Costituzionale nelle scuole”. Per il giurista italiano “è stato un tuffo nel passato” visto che, da ragazzo, ha studiato per cinque anni nell’istituto di piazza San Francesco.

“Tornare qui è sicuramente un’emozione”, ha detto dopo aver incontrato la preside Ida Lenza e prima di tenere una lectio magistralis su “Come nasce la Costituzione”. “Questa è un'iniziativa della Corte e del Ministero”, ha aggiunto Amoroso. “È un viaggio programmato nel corso di un biennio, ripete un'esperienza già fatta sia nel 2003, ma inizialmente nel 2019, su iniziativa del presidente Grossi e abbiamo visitato varie scuole in varie città d'Italia. Credo che sia un'iniziativa meritoria perché porta appunto la voce della Corte e della Costituzione tra gli studenti”.

Un progetto che, secondo Amoroso, sta riscontrando interesse da parte degli studenti che “in genere sopravanzano tante domande che vanno anche oltre il tema, questo mostra l’interesse dei giovani”. Ai ragazzi il presidente ha poi rivolto un messaggio: “Bisogna guardare alla Costituzione come al patto fondativo della nostra società che garantisce la coesione e quindi bisogna. tenersela stretta”. Per Amoroso è importante ricordare ai giovani “che ci sono dei valori, valori che furono condivisi nel 46-47, che portarono alla Costituzione entrata in vigore nel 48 e che ci hanno guidato per tanti anni. Hanno guidato nel corso della ricostruzione del Paese e ed è ciò che ci tiene insieme. La coesione si fonda sulla Costituzione, quindi è giusto che se ne parli con le nuove generazioni che saranno i protagonisti del futuro”.