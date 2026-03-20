VIDEO. Salerno, installazione misteriosa in centro: lapidi con volti di bimbi La Municipale ha provveduto a rimuoverla, accertamenti anche da parte della Digos

A Salerno non è passata inosservata l'installazione - non autorizzata - allestita nella notte in piazza Portanova. Intorno alle 4 ignoti hanno posizionato nel centro cittadino di Salerno una composizione, formata da un tappeto verde e diverse lapidi in polistirolo, sulle quali compaiono volti di bambini in bianco e nero.

L’installazione non riporta firme, simboli o rivendicazioni ufficiali. Appare come un messaggio simbolico, verosimilmente legato a temi contro la guerra e la violenza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che, guidati dal comandante Rosario Battipaglia, hanno avviato le operazioni di rimozione dell'installazione. Il caso è stato attenzionato anche dagli agenti della Digos della Questura di Salerno che, con indagini specifiche, proveranno a risalire all'identità dei promotori dell'installazione. L'opera ha comunque richiamato tanti curiosi e passanti che l'hanno immortalata e rilanciata anche sui social.