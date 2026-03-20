Salerno, De Luca dichiara guerra al commercio sleale: «Rimetteremo ordine» «Gruppi di extracomunitari aprono buchi in ogni angolo della città»

«Dovremo fare della nostra città una bomboniera, un gioiello». Dopo aver iniziato il suo tour tra i quartieri con l’incontro di Mariconda, Vincenzo De Luca è pronto a nuove tappe per spiegare ai cittadini il programma elettorale che intende realizzare per la città di Salerno. Un tema di cui l’ex governatore della Campania ha parlato anche nel corso del consueto appuntamento social del venerdì.

«Stiamo lavorando ad un programma che avrà fra i puniti qualificanti la sicurezza, il lavoro, la solidarietà e l’ambiente», ha aggiunto l’ex governatore della Campania che ha posto l’accento anche sui problemi vissuto dal commercio. «Ci sono sia questioni legate alla sicurezza che ai problemi di concorrenza sleale da parte di gruppi di extracomunitari che aprono buchi in ogni angolo della città. Dovremo mettere ordine, a cominciare dal centro storico di Salerno».

De Luca, che nei prossimi giorni farà tappa anche nel quartiere Fuorni, ha annunciato che la Provincia ha definito il progetto per la riqualificazione dell’area dell’istituto “Focaccia” a Monticelli.