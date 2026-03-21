Voto a Salerno: De Luca è già in campo, per gli avversari è l'ora delle scelte Entra nel vivo la sfida elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale

Vincenzo De Luca ha inaugurato la sua campagna elettorale con un tour dei quartieri che, dopo Mariconda, proseguirà nelle altre zone della città. Un'azione finalizzata a riprendere contatto con il territorio e toccare con mano le problematiche della città.

Sono ore, invece, decisive per gli avversari dell'ex governatore che si apprestano a delineare i propri candidati. In mattinata a Salerno è in programma un vertice di Forza Italia, presieduto dal coordinatore regionale Fulvio Martusciello, al termine del quale dovrebbe essere ufficializzato lo strappo con gli alleati del centrodestra. Dopo gli scontri registrati a Palazzo Santa Lucia (gli azzurri hanno votato contro gli emendamenti dei meloniani), la partita si sposterà sui territori. I forzisti potrebbero puntare su Armando Zambrano, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno. Non è da escludere una possibile convergenza con altre forze politiche.

A quel punto Fratelli d'Italia e Lega dovrebbero ufficializzare la discesa in campo di Gherardo Maria Marenghi, docente universitario che è da tempo in pole position per i meloniani.

Manovre in corso anche nel "campo largo" che, pur senza Pd e Psi, sta lavorando per presentare un candidato alternativo a De Luca. Il nome che stuzzica - soprattutto negli ambienti 5 Stelle - è Alberto Di Lorenzo, già dirigente del Comune di Salerno e un tempo molto vicino a De Luca. Restano sul tavolo i nomi di Elisabetta Barone e Franco Mari. Entro l'inizio della prossima settimana è attesa la fumata bianca.

Sono già in campo Alessandro Turchi, ex preside che guida il progetto civico Salerno Migliore e Mimmo Ventura, in campo con Dimensione Bandecchi.