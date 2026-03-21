Voto a Salerno: De Luca è già in campo, per gli avversari è l'ora delle scelte

Vincenzo De Luca ha inaugurato la sua campagna elettorale con un tour dei quartieri che, dopo Mariconda, proseguirà nelle altre zone della città. Un'azione finalizzata a riprendere contatto con il territorio e toccare con mano le problematiche della città.
Sono ore, invece, decisive per gli avversari dell'ex governatore che si apprestano a delineare i propri candidati. In mattinata a Salerno è in programma un vertice di Forza Italia, presieduto dal coordinatore regionale Fulvio Martusciello, al termine del quale dovrebbe essere ufficializzato lo strappo con gli alleati del centrodestra. Dopo gli scontri registrati a Palazzo Santa Lucia (gli azzurri hanno votato contro gli emendamenti dei meloniani), la partita si sposterà sui territori. I forzisti potrebbero puntare su Armando Zambrano, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno. Non è da escludere una possibile convergenza con altre forze politiche.
A quel punto Fratelli d'Italia e Lega dovrebbero ufficializzare la discesa in campo di Gherardo Maria Marenghi, docente universitario che è da tempo in pole position per i meloniani.
Manovre in corso anche nel "campo largo" che, pur senza Pd e Psi, sta lavorando per presentare un candidato alternativo a De Luca. Il nome che stuzzica - soprattutto negli ambienti 5 Stelle - è Alberto Di Lorenzo, già dirigente del Comune di Salerno e un tempo molto vicino a De Luca. Restano sul tavolo i nomi di Elisabetta Barone e Franco Mari. Entro l'inizio della prossima settimana è attesa la fumata bianca.
Sono già in campo Alessandro Turchi, ex preside che guida il progetto civico Salerno Migliore e Mimmo Ventura, in campo con Dimensione Bandecchi.