Vietri sul Mare, appello al Comune: "Buche e rattoppi, statale 18 pericolosa" La denuncia dei consiglieri comunali del gruppo "Vietri che Vogliamo"

«Abbiamo verificato direttamente lo stato della statale 18 e riteniamo che la questione non sia legata alla presenza attuale di cantieri o a particolari criticità del traffico, ma esclusivamente alla sicurezza». Lo affermano i consiglieri comunali di Vietri sul Mare, Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta, denunciando lo stato in cui versa la strada che collega Cava de' Tirreni con Vietri sul Mare, già in passato teatro di numerosi incidenti, anche gravi.

«I rattoppi, dovuti ai lavori effettuati, risultano in molti casi eseguiti in maniera inadeguata, con un manto stradale irregolare e pericoloso: si interviene e poi si ripara alla meno peggio. Questo genera evidenti rischi per automobilisti, motociclisti e ciclisti. Parliamo, inoltre, di un’arteria già tristemente nota per numerosi incidenti, anche mortali: proprio per questo è necessario alzare il livello di attenzione. È indispensabile intervenire con urgenza per eliminare tutte le possibili cause di rischio e garantire condizioni di sicurezza adeguate per tutti gli utenti della strada», dichiarano i consiglieri comunali.



Il gruppo “Vietri che Vogliamo” chiede pertanto all’Amministrazione comunale di Vietri sul Mare di farsi portavoce presso la Provincia affinché vengano effettuati interventi tempestivi e risolutivi sul manto stradale, garantendo ripristini eseguiti a regola d’arte e restituendo sicurezza a un’arteria fondamentale per la mobilità del territorio.