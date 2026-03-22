FOTO. Salerno, rimosso l'ordigno bellico rinvenuto sulla spiaggia del lungomare La bomba sarà fatta brillare in un secondo momento

Sono terminate nel pomeriggio le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto questa mattina sulla spiaggia del Lungomare di Salerno. L'attività è stata eseguita dagli artificieri dei carabinieri del comando provinciale di Salerno. I militari hanno provveduto a classificare la bomba, appurando che si trattava di un proietto d'artiglieria da 75 millimetri, ancora attivo. I militari hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza l'area e spostare l'ordigno che sarà poi fatto brillare in un secondo momento dai militari del Genio Guastatori dell'Esercito Italiano.

Le operazioni sono terminate intorno alle 17, consentendo la riapertura del tratto di Lungomare Tafuri che, a scopo precauzionale, era stato interdetto alla circolazione. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Municipale, anche gli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno a cui è stato affidato il caso. La bomba, tra l'altro, era stata trovata su di un muretto, a pochi passi dalla spiaggia: probabile che sia stata rinvenuta da qualcuno sull'arenile e poggiata in quel punto.