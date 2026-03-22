Interventi di messa in sicurezza, disposta la chiusura della Cilentana

Per consentire l’esecuzione di un’attività provvisoria di sistemazione del piano viabile, finalizzata a garantire la circolazione sebbene con le limitazioni già attive, tra le ore 8.30 e le ore 12.30 di domani, lunedì 23 marzo, si rende necessaria la chiusura totale della tratta di SS18VAR compresa tra il chilometro 149,000 ed il chilometro 149,300 in località Massicelle, a Montano Antilia.
Durante tale fascia oraria, la circolazione verrà deviata lungo percorsi alternativi, con indicazioni in loco.
Si ricorda che in corrispondenza di tale tratta stradale – interessata da un importante dissesto, occorse per cause esterne alla sede stradale – Anas sta effettuando una serie di approfondimenti e sopralluoghi tecnici, finalizzati alla predisposizione del progetto esecutivo dell’intervento principale di ripristino del corpo stradale.
Inoltre, si segnala che per il prosieguo delle attività di nuova pavimentazione in corso, in relazione ad alcune giornate di meteo avverso che non hanno reso possibile l’esecuzione dei lavori, si rende necessario prorogare fino al pomeriggio di mercoledì 25 marzo la chiusura della tratta stradale situata tra gli svincoli di Omignano e Vallo della Lucania.
Per la circolazione restano attive le deviazioni indicate in precedenza.
A seguire, le attività proseguiranno sulla medesima tratta con l’istituzione del senso unico alternato – per una lunghezza massima di 500 metri, in funzione dell’avanzamento delle attività – dal lunedì al venerdì.