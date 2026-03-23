Politica salernitana in lutto: addio a Gaspare Russo Fu il primo salernitano a ricoprire la carica di presidente della Regione

La politica salernitana è in lutto per la scomparsa di Gaspare Russo, storico esponente della Democrazia Cristiana, venuto a mancare all'età di 98 anni. Nativo di Minori, ha ricoperto svariate cariche sia al Comune di Salerno che in Regione Campania. Una carriera iniziata nel 1960 con l'elezione a Palazzo Guerra e la successiva nomina ad assessore. Un'esperienza proseguita anche nelle successive due consiliature, fino alla proclamazione a sindaco di Salerno, avvenuta nel 1970 quando Gaspare Russo raccolse l'eredità di Alfonso Menna, restando in carica fino al 1974.

Negli anni successivi Russo fu eletto in Consiglio regionale della Campania, ricoprendo sia l'incarico di capogruppo della Democrazia Cristiana che, successivamente, la carica di presidente della Regione Campania, diventando il primo salernitano a guidare Palazzo Santa Lucia. L'esperienza politica in Regione proseguì fino agli anni Novanta quando si scelse di ritirarsi dalla politica attiva. In tanti in queste ore lo stanno ricordando per il contributo dato alla politica cittadina e regionale.