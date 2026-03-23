Elezioni Salerno, si spacca il campo largo: Zambrano in campo con i moderati Ampia coalizione di centro a sostegno dell'ingegnere, in stand-by M5S e Sinistra Italiana

Armando Zambrano sarà il candidato sindaco dell'area moderata al Comune di Salerno. L'ingegnere in mattinata ha accettato la candidatura ed è pronto per la sfida elettorale. Rischia di naufragare, dunque, il progetto unitario immaginato dal campo largo che, pur senza il Pd (che sosterrà senza simbolo Vincenzo De Luca), ha provato per settimane a mettere insieme una coalizione alternativa. Intesa che, però, non è stata trovata.

E così l’area moderata ha rotto gli indugi, puntando con forza su Zambrano: l'ingegnere, che in passato è stato anche ai vertici nazionali della categoria, sarà sostenuto da una coalizione ampia e nella quale confluiranno Forza Italia, Azione, Casa Riformista, Noi di Centro, Popolari e Moderati e una costola del Partito Democratico che fa capo all’ex deputato Federico Conte. Resta da capire quale sarà la strada che prenderanno Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana che, insieme ad associazioni e forze civiche, potrebbero presentare un altro candidato.

Si attendono novità anche da Fratelli d’Italia e Lega che, dopo la spaccatura con Forza Italia, potrebbero annunciare la candidatura di Gherardo Maria Marenghi. Oltre a Vincenzo De Luca, poi, sono già in campo Alessandro Turchi con la civica Salerno Migliore e Mimmo Ventura con Dimensione Bandecchi.