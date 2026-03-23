Elezioni a Salerno, strappo dei 5 Stelle: «No a Zambrano, avanti da soli» La coordinatrice annuncia un progetto con «forze politiche e civiche che hanno detto no al sistema»

«Il Movimento 5 Stelle di Salerno sceglie con orgoglio, autonomia e senso di responsabilità di non partecipare all’incontro previsto per oggi con le forze politiche che hanno annunciato il loro sostegno alla candidatura di Armando Zambrano. È una decisione che nasce da un principio per noi non negoziabile: al centro di ogni progetto deve esserci Salerno, con le sue cittadine e i suoi cittadini. Non i nomi. Non gli equilibri di potere. Non gli interessi personali».

È la presa di posizione del Movimento 5 Stelle che, attraverso la coordinatrice provinciale Virginia Villani, ufficializza lo strappo con le forze moderate che sosterranno Armando Zambrano, annunciando la volontà di andara avanti con un percorso politico alternativo.

«Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una deriva che rifiutiamo con forza. Un percorso nato per costruire un’alternativa credibile è stato piegato a logiche di imposizione e a scelte calate dall’alto, lontane dai bisogni reali della comunità. Il Movimento 5 Stelle va avanti insieme a tutte quelle forze politiche e civiche che con coraggio e dignità hanno scelto di dire no a questo sistema. Un fronte libero, determinato, che mette al centro la visione, la partecipazione e il bene comune», spiega la coordinatrice dei pentastellati.

«Noi siamo dalla parte di chi crede in una politica fatta di contenuti, di progetti, di ascolto. Di chi non si piega a dinamiche chiuse e autoreferenziali, ma lavora per restituire a Salerno un futuro costruito insieme ai cittadini. Perché Salerno non è terreno di conquista. È una comunità da rispettare, da ascoltare, da guidare con visione. E noi questa visione la portiamo avanti, insieme, senza compromessi», conclude Virginia Villani.