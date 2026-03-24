Salerno si ferma per l'ultimo saluto al "mitico" Gaspare Russo In tanti nella chiesa dei Salesiani per rendere omaggio all'ex sindaco e governatore

Salerno ha dato l’ultimo saluto a Gaspare Russo, sindaco della città negli anni Settanta e primo salernitano a ricoprire la carica di presidente della Regione Campania. Tanti politici, tra cui anche Vincenzo De Luca, si sono ritrovati nella chiesa dei Salesiani per rendere omaggio ad uno dei pilastri della Democrazia Cristiana. A Russo si devono scelte strategiche per il territorio: dall’istituzione del Consorzio di gestione dell’aeroporto, tassello su cui si poggia l’attuale scalo, al trasferimento dell’Università a Fisciano.

"Per me è stato un mentore ed una guida", ha ricordato Aniello Salzano. "Fu lui a spingermi ad accettare il ruolo di sindaco, ci siamo conosciuti negli anni Sessanta e da allora non ci siamo più persi di vista. Russo è stato un punto di riferimento non solo per la Democrazia Cristiana ma anche per la politica salernitana e regionale".



