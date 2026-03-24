Elezioni Salerno, centrodestra unito a metà: la Lega sosterrà Marenghi L'annuncio del commissario cittadino Santoro. Con il docente universitario anche Noi Moderati

"Per noi della Lega l’unità del centrodestra a Salerno non è mai stata in discussione: è il presupposto per vincere e cambiare rotta. Per questo accogliamo con estremo favore la candidatura di Gherardo Maria Marenghi a sindaco”. Lo dichiara in una nota il commissario cittadino della Lega a Salerno, Dante Santoro che ufficializza il sostegno del partito di Matteo Salvini al candidato sindaco Gherardo Maria Marenghi.

“In questo progetto scegliamo di assumere un ruolo di responsabilità diretta, come Lega mi farò garante del programma. Non permetterò che resti un semplice elenco di promesse elettorali, ma vigilerò affinché ogni punto - dalla sicurezza al rilancio economico - diventi realtà amministrativa per i salernitani. Sosteniamo Marenghi con la forza della nostra coerenza e la concretezza che i cittadini ci chiedono. Siamo pronti, uniti e determinati”.

Noi Moderati: "Salvaguardare l'unità del centrodestra"

"Noi Moderati, come deciso nella riunione al tavolo regionale, convergerà a Salerno sulla proposta avanzata da Fratelli d'Italia e quindi sosterrà con una propria lista la candidatura a sindaco del professore Gherardo Marenghi". Lo afferma Gigi Casciello, coordinatore regionale di Noi Moderati in Campania. "Riteniamo che mai come in questo momento vada salvaguardato il valore dell'unità del centrodestra. Ancor di più in Campania, all'indomani di un risultato referendario che ha visto la nostra regione al primo posto per i consensi al No sull'intero territorio nazionale. E anche per questo confidiamo che dagli amici di Forza Italia possa venire un segnale di buonsenso, ritrovando le ragioni dell'unità, rinunciando a percorrere scelte presuntamente civiche e centriste".