Amministrative, Salerno Migliore: «Restiamo coerenti, andiamo avanti da soli» Il gruppo civico chiude la porta a tutti: «Vogliamo essere l'alternativa»

Andrà avanti per la sua strada "Salerno Migliore", il progetto civico nato attorno alla figura di Alessandro Turchi e che alle prossime Amministrative sarà in campo con una propria lista. Nonostante le avances arrivate da più parti, il gruppo ha deciso di portare avanti il proprio progetto.

«Le diverse proposte di confronto e di possibili collaborazioni arrivate in questi giorni in vista delle prossime elezioni sono un segnale che riconosciamo. Dimostrano che un lavoro civico serio viene percepito come credibile e capace di generare attenzione. Proprio per questo è doveroso essere chiari sulla posizione di Salerno Migliore», si legge in una nota.

«Non parteciperemo al percorso elettorale dell’aggregazione che si è delineata attorno alla candidatura di Zambrano, né ad altre proposte analoghe, perché, pur presentandosi come civiche, continuano a muoversi dentro logiche e appartenenze politiche tradizionali. Il nostro progetto nasce per rompere queste dinamiche, non per entrarci. È una scelta politica netta quella di costruire uno spazio civico autentico, libero da condizionamenti, capace di proporre una visione alternativa e non semplicemente di adattarsi ai poli che hanno governato la città negli ultimi decenni. La nostra autonomia non è negoziabile. È ciò che ci permette di parlare con sincerità alla città, di ascoltare senza filtri e di proporre soluzioni senza dover rispondere a equilibri esterni. Continueremo quindi il nostro percorso con coerenza e responsabilità, aperti al confronto sui temi e sulle esigenze reali della comunità, ma senza aderire a coalizioni o operazioni che non rispecchiano la nostra identità civica», concludono i rappresentanti di Salerno Migliore.