Fonderie Pisano, Bilotti: «Decisione giusta, ora supportiamo i lavoratori» La senatrice garantisce supporto e vicinanza agli operai dello stabilimento

«Ringrazio il presidente Roberto Fico e l’assessora Claudia Pecoraro per il lavoro serio e rigoroso portato avanti insieme agli uffici regionali». A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, dopo che la Regione Campania ha notificato il decreto di rigetto dell’Autorizzazione integrata ambientale alle Fonderie Pisano.

«È una decisione - rileva la parlamentare salernitana - coerente con quanto stabilito anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo». «Questa delle Fonderie Pisano - aggiunge - è una vicenda che, negli anni, ho conosciuto da vicino. Sono stata presente al presidio, accanto a cittadini e comitati».

«Ora però - sottolinea la senatrice - è fondamentale rivolgere la massima attenzione ai lavoratori e alle lavoratrici. Sono certa che la Regione non farà mancare, anche in questa occasione, il proprio supporto». «Assicuro il mio impegno, nelle sedi istituzionali, per sostenere i lavoratori e le loro famiglie in questa delicata fase», conclude Bilotti.