Stop alle Fonderie Pisano, Villani: "Vittoria della legalità e del buonsenso" La coordinatrice 5 Stelle: per anni abbiamo denunciato una situazione insostenibile

"Con la firma del decreto regionale che sancisce la chiusura definitiva delle Fonderie Pisano, si conclude una vicenda che per anni ha segnato la vita dei cittadini della Valle dell’Irno e di Salerno. Una decisione che pone fine a un lungo periodo di criticità ambientali e che rappresenta, al tempo stesso, un passo fondamentale verso il ripristino della legalità e della tutela della salute pubblica". A dirlo Virginia Villani, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno.

“Questa decisione rappresenta una vittoria della legalità e del buon senso. Per anni abbiamo denunciato una situazione insostenibile, sostenendo le istanze dei cittadini e pretendendo il rispetto delle norme ambientali. Finalmente la Regione ha compiuto ciò che era necessario”.

Villani ricorda anche il lavoro istituzionale svolto a livello nazionale: “Il Movimento 5 Stelle ha lavorato senza sosta affinché la salute dei salernitani venisse prima di tutto. Lo abbiamo fatto nelle istituzioni e sui territori, coinvolgendo anche le più alte cariche dello Stato, come l’allora ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che non ha mai fatto mancare il suo supporto”.

Con la chiusura ormai ufficiale, lo sguardo si sposta ora sulle prossime fasi, ritenute determinanti: “Adesso è fondamentale avviare rapidamente la bonifica dell’area e garantire un futuro lavorativo agli operai. È doveroso che a pagare sia esclusivamente chi ha prodotto questo disastro, non la comunità”.

