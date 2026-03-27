"Guidati dal cuore", grande successo per la serata di beneficenza Raccolti 27mila euro in favore dell'associazione "Lo sportello dei sogni"

Sono stati tanti domenica sera quelli che, “Guidati dal cuore” hanno risposto presente all’invito degli “Amici dello sportello dei sogni” partecipando all’evento di solidarietà che voleva raccontare e raccogliere fondi in favore de “Lo Sportello dei Sogni odv”, l’associazione che ha come mission realizzare i desideri dei malati oncologici.

Con una staffetta di emozioni e speranze, sfizi e piatti della tradizione, assaggi e pizze, spettacolo e musica, la prima edizione del charity event, organizzato all’interno della concessionaria Volkswagen Autodue, dal consulente di comunicazione food&wine, Francesco “Ciccio” Costantino, e dall’advisor Gianni Naddeo, con la complicità di Biancamaria Corrado e Teresa Miniaci, alias le due anime de “la Peonia bianca”, Rosario Augusto e Roberto Jannelli ovvero “Erreerreeventi” ed “Exclusive catering” - ha raccolto 27 mila euro (al netto delle spese sostenute, ndr).

Oltre 500 persone hanno contribuito a questo risultato, e, nel farlo si sono anche divertiti: assaggiando del buon cibo (preparato da 10 chef e 4 pizzaioli), bevendo cocktail e del buon vino (grazie ai produttori, ai sommelier e ai bartender) e ascoltando la musica dal vivo della New Tone Band & Show.

Ai malati, è ormai risaputo, non basta solo la medicina, e con essa la ricerca, che ovviamente sono fondamentali, ma è necessaria anche la carica emotiva, la forza, la volontà che i pazienti oncologici devono mettere in questo percorso doloroso e faticoso.

La realizzazione di un sogno, sull'impatto psicologico, può sicuramente rappresentare una spinta vitale in questa battaglia che coinvolge non il singolo ma un'intera famiglia. Il lavoro di Fiorangela Giugliano e di tutto il suo team è lodevole e fondamentale per quanti si trovano ad affrontare questa sfida, come è stato raccontato durante la serata dalle testimonianze di alcuni dei “sognatori”: il piccolo Vincenzo di 7 anni che ha esaudito il suo desiderio di nuotare in una piscina grande grande (la Scandone di Napoli, ndr) con Aladin e il genio della lampada; la ventenne abruzzese Benedetta, che ha chiesto ed ottenuto di passare una giornata con la polizia cinofila; e la diciottenne Marisol che, invece, riuscirà a vedere e vivere un Gran premio di Formula 1, quello di Monza, in autunno.

"Dal Nord al Sud Italia noi realizziamo i desideri del cuore dei pazienti dai 3 ai 99 anni e lo facciamo a scopo terapeutico” ha sottolineato la presidente Giugliano, mentre Daniela Barberio, dirigente del reparto di Psiconcologia dell’Istituto Nazionale Pascale di Napoli, ha aggiunto che “Eventi come questo donano tanta luce in un periodo così buio per i pazienti che si trovano a fronteggiare la malattia… questo è il fine del progetto stesso che è itinerante in tutta Italia”.

Nel corso della serata è stata ricordata anche Carla d’Acunto, la ristoratrice salernitana che aveva condiviso con passione l’idea di questo progetto benefico fin dall’inizio. A lei, che non c’è più, è stato intitolato un premio, per ricordarne il valore umano e l’esempio, che sarà assegnato ogni anno a una donna che si distingue per competenza, dedizione e capacità di eccellere nel proprio ambito professionale.

Per questa prima edizione, dedicata alla Donna nella Ricerca, il riconoscimento – consegnatole da Vincenzo Boccia, già presidente nazionale di Confindustria - è stato conferito alla professoressa Roberta Troisi, docente dell’Università degli Studi di Salerno e direttrice dell’Osservatorio per lo Sviluppo Territoriale, che la Stanford University ha inserito tra il Top 2% degli scienziati più influenti al mondo.

“Con il suo impegno nella ricerca, nella formazione e nel dialogo con il territorio, - era scritto nella motivazione - Roberta Troisi rappresenta un autorevole esempio di competenza, rigore e leadership femminile nel mondo della scienza e dell’università, valori che il Premio Carla d’Acunto intende promuovere e tramandare nel tempo”.