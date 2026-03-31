Autismo, nuove metodologie d'intervento: sinergia Asl, istituzioni e territorio "L'obiettivo è migliorare i servizi erogati, garantendo qualità e appropiatezza"

In occasione della "Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo" che si celebra il 2 aprile, il polo sanitario "La Filanda", si riconferma punto di riferimento nazionale nel promuovere questa tematica e il dibattito scientifico che ne deriva. Nella giornata del 2 aprile infatti, presso la sede di Sarno, sarà organizzato il convegno "Autismo e Ricerca: Biologia, Epidemiologia e Neurodiversità", evento che è al contempo uno specifico approfondimento ma soprattutto una collaudata volontà di intendi che rafforza la sinergia tra sanità territoriale, ricerca ed istituzioni, con il coinvolgimento dell'ASL e dei principali attori del sistema sanitario regionale.

La kermesse, valorizzata dalla presenza di illustri relatori e di autorevoli rappresentanti nazionali, del panorama scientifico, accademico e clinico, tra cui il Prof.Stefano Vicari, neuropsichiatra infantile dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, sarà un importante parentesi di confronto tra esperti del settore che in un'ottica conviviale ed inclusiva, analizzeranno e delineeranno le nuove prospettive dell'autismo.

"Crediamo che la vera innovazione in sanità passi dalla capacità di mettere in relazione competenze, sensibilità e ricerca", dichiara la dottoressa Leonilda Renzullo, legale rappresentante della Filanda. "L'autismo richiede uno sguardo attento, umano e scientificamente fondato, ed è su questo equilibrio che continuiamo a costruire il nostro impegno quotidiano - conclude la dottoressa Renzullo -, da sempre promotrice di una cultura sanitaria focalizzata sull'inclusione, sulla ricerca e sulla centralità della persona".

"Eventi come questo, orientati verso un evoluto sviluppo organizzativo ed incentrati sull'adozione di avanzate metodologie Interventistiche, rafforzano la coesione tra strutture sanitarie, istituzioni e comunità - dichiara il direttore generale della Filanda, Romeo Barbato - e di conseguenza, consentono di migliorare i servizi erogati, garantendo la qualità e l'appropriatezza delle cure".

Il polo sanitario La Filanda, che con l'iniziativa descritta, consolida il proprio ruolo di hub sanitario di riferimento, investe da sempre nella formazione e nella crescita professionale del suo staff, contraddistinto da alti livelli di competenza e di efficienza. L'evento in programma, si configura quindi come un progetto che è anche una valida guida volta al sevizio della comunità e che pone l'attenzione sulle svariate sfaccettature dell'autismo, sulla neurodiversità e sull'evoluzione che ne consegue nel percorso della vita.

I lavori del convegno si apriranno alle 9 del 2 aprile e si concluderanno alle 14.30 della stessa giornata.