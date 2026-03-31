Salernitana, e poi c’è il campo: Cosmi spera in tre rientri Questo pomeriggio inizia la missione Benevento: Cosmi torna a parlare alla squadra

Il futuro societario si prende la scena. Mentre Danilo Iervolino fa i conti con la possibile frenata sull’accordo con Cristiano Rufini per la cessione del club, la Salernitana in un clima polare fa i conti con la ripresa degli allenamenti. Per Serse Cosmi sarà il primo faccia a faccia con la squadra dopo la bruttissima figura di Potenza. Nel post-gara, davanti a microfoni e taccuini, il tecnico umbro aveva mandato messaggi fortissimi, parlando di “umiliazione” e di “una squadra che con l’approccio del Viviani non potrebbe fare strada nei playoff”. Facile immaginare che l’allenatore ritorni sull’argomento strigliando lo spogliatoio, chiedendo ai suoi di andare in campo con tutt’altro piglio.

Cosmi spera in tre recuperi

Da questo pomeriggio nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy inizieranno dunque le prime riflessioni verso il delicato derby del Lunedì dell’Angelo con il Benevento. Le difficoltà in difesa impongono Cosmi nel guardare con fiducia alle notizie che arriveranno dall’infermeria: Golemic, dopo i dieci punti di sutura rimediati nella sfida con l’Altamura, viaggia verso il rientro e dovrebbe riprendere posto nel cuore del pacchetto arretrato. Si confida in novità anche da Berra e Arena. Qualche chance di recupero per il primo, fermato da acciacchi muscolari dopo aver stretto i denti a Crotone.