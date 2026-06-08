Salernitana, sarà un girone C da urlo: restano due incognite La stagione 2025-2026 va in archivio: la Salernitana si prepara ad un campionato di fuoco

La promozione dell’Ascoli con la vittoria dei playoff serie C chiude ogni discorso sulla stagione 2025-2026. Un’annata segnata dalle penalizzazioni ma anche dalle avvincenti corse per un posto in cadetteria. La Salernitana ci è andata vicino ma dovrà ancora fare i conti con l’inferno della C. Anzi, per i granata ci sarà da fare i conti con un raggruppamento da urlo. Manca solo il via libera della Lega Pro che dovrà anche ufficializzare date e calendari. Per la Salernitana sarà dunque una stagione 2026-2027 all'insegna di derby infuocati. Con il successo del Savoia e la promozione in C del club di Torre Annunziata sono al momento ben sei i club campani con il biglietto in mano per il prossimo campionato. La corsa playoff della Casertana si è stoppata. Ai falchetti si uniscono Cavese, Giugliano e Sorrento che hanno strappato la salvezza, alle quali aggiungere anche le neo-promosse Scafatese e Savoia.

Il possibile girone

Intanto la terza lega nazionale accoglierà anche il Bari. I galletti sono retrocessi dopo il playout amaro con il Sudtirol ma guardano con interesse a quello che sarà il destino della Juve Stabia. Al momento sarebbero queste le squadre partecipanti al girone C, con la possibilità anche di ospitare l'Inter Under 23 nel nome del principio di rotazione per le seconde squadre. Ci sono due incognite: la prima è rappresentata dal ripescaggio nell’aria per il Foggia, la seconda sull'iscrizione del Crotone al possibile campionato. Il Latina, al momento immaginato nel girone B, potrebbe ritornare nel raggruppamento meridionale.

L’elenco

Audace Cerignola

Altamura

AZ Picerno

Barletta

Bari

Casarano

Casertana

Catania

Cavese

Cosenza

Crotone

Foggia (in caso di ripescaggio altrimenti tocca al Latina)

Giugliano

Inter Under 23

Monopoli

Potenza

Salernitana

Savoia 1908

Sorrento

Scafatese