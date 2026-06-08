Salernitana, gli indizi di Cosmi: conferma (e stoccata) social Il tecnico protagonista con una puntura di spillo sui social

Il nuovo contratto verrà discusso nelle prossime ore. Serse Cosmi è pronto a valutare la proposta granata per il rinnovo di un’altra stagione con opzione sulla panchina della Salernitana. Dopo la conferma ufficiosa arrivata nello scorso weekend, questa dovrebbe essere la settimana degli annunci. Il tecnico ascolterà l’offerta granata e poi si siederà al tavolo con il ds Daniele Faggiano per analizzare insieme il rendimento della sua rosa, valutare il margine di manovra per rafforzare una squadra che avrà il compito di provare l’assalto diretto alla prossima serie B.

La stoccata sui social

A confermarsi indirettamente sulla panchina granata ci ha pensato lo stesso Cosmi. Ad un tifoso che su una fan page non aveva esultato per la riconferma del trainer umbro sulla panchina granata, l’allenatore ha commentato chiedendo di essere disponibile a prendere lezioni di calcio sul prato del Mary Rosy, quartier generale della Bersagliera. Una stoccata che ha fatto infiammare la tifoseria, assist su una sua permanenza sulla panchina granata.