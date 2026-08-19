Governo, Vietri (FdI): "Una politica concreta per famiglie e territori" La deputata salernitana: "Non slogan ma misure che incidono sulla vita"

“In questi anni il Governo Meloni ha messo in campo provvedimenti con un obiettivo preciso: sostenere chi lavora, aiutare le famiglie, rafforzare la sicurezza, favorire la crescita e ridurre i divari territoriali. Non slogan, ma misure concrete che incidono sulla vita quotidiana di milioni di italiani”. Lo dichiara il deputato e commissario provinciale di Fratelli d’Italia Imma Vietri, a margine della prima tappa, in provincia di Salerno, dell’iniziativa “La Destra non va in vacanza” organizzata a Pioppi (Pollica).

“Sul fronte fiscale abbiamo reso strutturale il taglio del cuneo fiscale e siamo intervenuti sull’IRPEF. Dal 2026, inoltre, l’aliquota del secondo scaglione è scesa dal 35 al 33 per cento. Una scelta chiara: lasciare più risorse a lavoratori e famiglie e rendere il sistema fiscale più equo. Sul welfare - prosegue Vietri - abbiamo superato il Reddito di cittadinanza introducendo l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro. Abbiamo inoltre rafforzato le politiche per la natalità e la famiglia, confermando l’Assegno unico e introducendo il Bonus nuove nascite. Sul fronte della sicurezza e dell’immigrazione, il Governo Meloni non ha solo aumentato le assunzioni ma ha rafforzato gli strumenti delle Forze dell’ordine: chi indossa una divisa deve poter agire con strumenti e garanzie adeguati per tutelare la sicurezza dei cittadini. Al centro dell’agenda politica anche il contrasto all’immigrazione clandestina. I risultati sono nei numeri: secondo gli ultimi dati del Ministero dell’Interno, al 15 agosto 2026 gli sbarchi , rispetto allo stesso periodo del 2025, si sono ridotti di circa il 55 per cento. Sono aumentati i rimpatri del 34%, grazie agli accordi con i Paesi di provenienza e al potenziamento dei Centri di rimpatrio. Tra le altre misure adottate: l’inasprimento delle pene e l’introduzione di nuove fattispecie di reato per colpire le organizzazioni che gestiscono i traffici di migranti e la firma del protocollo Italia-Albania.

Sul lavoro – continua la parlamentare – abbiamo puntato sugli incentivi alle assunzioni, con particolare attenzione a giovani, donne e Mezzogiorno, attraverso misure come Bonus Giovani Under 35, Bonus Donne, Resto al Sud 2.0 e Bonus ZES 2026, insieme agli Accordi per la Coesione. Un’attenzione particolare – evidenzia Vietri – è stata riservata al turismo, soprattutto nel Mezzogiorno, attraverso il rafforzamento del Fondo Unico Nazionale del Turismo, la riqualificazione delle strutture ricettive e gli investimenti sulla competitività dei territori. Nel 2026 sono stati inoltre destinati oltre 121 milioni di euro al Ministero del Turismo nell’ambito degli Accordi per la Coesione.

Con il Piano Casa sono previsti oltre 10 miliardi di euro per rendere disponibili 100mila alloggi in dieci anni, attraverso la riqualificazione di immobili esistenti e nuove realizzazioni. L’obiettivo è favorire abitazioni a prezzi calmierati, affitti sostenibili e il recupero del patrimonio pubblico inutilizzato. Sono ambiti diversi, ma uniti da una stessa visione: costruire un’Italia più forte, più sicura e competitiva, nella quale chi lavora abbia più opportunità, le famiglie siano sostenute e i territori, a partire dal Mezzogiorno, possano colmare i propri divari. È su questi risultati che continueremo a lavorare, con serietà, responsabilità e concretezza” conclude Vietri.