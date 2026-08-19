Eboli, fiamme in un negozio: indagini in corso Il rogo ha provocato danni ingenti alla struttura

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato questa mattina ad Eboli all'interno dell'Iper Bazar, attività commerciale di vendita al dettaglio di articoli vari. Il negozio, che si trova in viale Tavoliello, è gestito da cittadini di nazionalità cinese. Le fiamme si sono propagate nel giro di poco, provocando una densa colonna di fumo che ha creato preoccupazione tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per fronteggiare le fiamme, evitare che si propagassero ulteriormente e mettere in sicurezza l'area. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Eboli che hanno effettuato tutti i rilievi per provare a risalire alle cause del rogo. Al vaglio anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. I danni sono ancora in fase di quantificazione ma da una prima stima effettuata sarebbero ingenti.