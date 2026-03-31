Salernitana-Benevento, fischia Di Loreto: due precedenti con i granata Il fischietto umbro dirigerà il big-match dell'Arechi

Salernitana-Benevento, match in programma lunedì prossimo alle ore 14:30, sarà diretto da Marco Di Loreto. Il fischietto di Terni sarà coadiuvato dagli assistenti Simone Della Mea e Matteo Lauri, rispettivamente delle sezioni di Udine e Gubbio. Il quarto uomo sarà Alessandro Silvestri della Roma 1. Al Fvs invece Luigi Ferraro di Frattamaggiore. Fari puntati sulla sfida che potrebbe permettere al Benevento di festeggiare la promozione in serie B se da Catania dovessero arrivare notizie positive. Sono due i precedenti che legano la Salernitana a Di Loreto. Il fischietto umbro ha diretto la Salernitana nel successo all’esordio sul Siracusa per 1-0 nel silenzio dell'Arechi, con calcio di rigore di Knezovic assegnato dopo revisione al Fvs. Poi il pari interno con il Trapani (1-1). Per il Benevento solo un incrocio amaro: ko nello scontro diretto con il Catania (1-0).