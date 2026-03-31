Morto sul lavoro, i Picentini in lacrime per il 49enne Ciro Di Martino Lavoratori in presidio dinanzi ai cancelli dello stabilimento, il dolore dei sindaci

Rabbia, lacrime e dolore a Bellizzi per la morte di Ciro Di Martino, operaio 49enne che lunedì pomeriggio ha perso la vita in un ovattificio, a causa di un incidene sul lavoro. Questa mattina operai e sindacati hanno manifestato dinanzi ai cancelli dello stabilimento, in forma di lutto ma anche per chiedere maggiori controlli e sicurezza. Un messaggio rilanciato anche dai rappresentanti dei lavoratori.



«Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro collega - dichiarano Gerardo Giliberti e Fabio Giordano della Femca Cisl Campania Sud - e ci stringiamo alla famiglia e ai colleghi in questo momento di grande dolore. La vita dei lavoratori vale più di qualsiasi obiettivo produttivo o commerciale, e la sicurezza sul lavoro non può e non deve essere oggetto di trattative».



La Femca Cisl Campania Sud ha annunciato il proprio impegno a sostenere la famiglia di Ciro Di Martino e a lottare affinché vengano garantite giustizia e sicurezza sul lavoro. «Chiediamo all’azienda di fermare immediatamente tutti gli impianti - aggiungono Giliberti e Giordano - per rispetto della memoria di Ciro e della sua famiglia».



Solidarietà e vicinanza sono arrivate anche dalla Cisl Salerno, guidata dalla segretaria generale Marilina Cortazzi, che ha ribadito la necessità di rafforzare la cultura della sicurezza e di non tollerare più rischi evitabili sui luoghi di lavoro.

Bellizzi e Montecorvino Rovella unite dal dolore

Ciro Di Martino era originario di Montecorvino Rovella, comunità che si è stretta al dolore della famiglia. "L'Amministrazione Comunale di Montecorvino Rovella, a nome dell'intera cittadinanza, esprime profondo cordoglio e sgomento per la tragica e prematura scomparsa di Ciro Di Martino, vittima di un drammatico incidente sul lavoro a Bellizzi. In queste ore di immenso dolore, l'intera comunità di Montecorvino Rovella si stringe con profondo affetto e solidarietà attorno alla famiglia di Ciro, ai suoi cari e a tutti i suoi amici. La perdita di una vita sul proprio luogo di lavoro è un dramma di fronte al quale non ci sono parole adeguate, se non il silenzio e il rispetto per il dolore di chi resta", il messaggio di cordoglio dell'Amministrazione comunale.

Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe. "Non ci sono parole, solo enorme tristezza e rabbia. Ancora una vittima sul lavoro. Un destino assurdo ha colpito un nostro giovane lavoratore: Ciro Di Martino, 49 anni, marito e papà di Montecorvino Rovella. Tutta la nostra comunità si stringe al dolore dei suoi cari familiari. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Nel 2026, il mondo del lavoro paga sempre il prezzo più alto".

