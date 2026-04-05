La Polizia Municipale di Siano dona un regalo speciale ai bimbi dell'Umberto I La macchinina dei vigili è stata consegnata al reparto di Oncologia Pediatrica

Arriva dal profondo del cuore e si pone l'obiettivo di regalare qualche ora di spensieratezza ai piccoli pazienti del reparto di Oncologia Pediatrica, il regalo donato dal comando di polizia municipale di Siano. Gli agenti hanno fatto tappa all'Umberto I di Nocera Inferiore per consegnare una macchinina della polizia municipale con livrea, sirene e lampeggianti con il logo Comune di Siano. La macchinina fu acquistata con i fondi raccolti con la vendita del calendario della polizia municipale di Siano anno 2025. Il Comando di Polizia Municipale di Siano guidato dal capitano Salvatore Dionisio non è nuovo a queste iniziative.

Lo scorso anno fu inaugurato un defibrillatore nella centralissima Piazza Municipio sempre grazie alla raccolta derivante dalla vendita del calendario della Polizia Municipale. «È stato emozionante vedere i bambini del reparto guidare la nostra automobilina. Regalare loro un sorriso o la semplice curiosità di vederci sotto una veste diversa da un senso al nostro lavoro», ha commentato il comandante Salvatore Dionisio.