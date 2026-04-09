Servizio Civile Universale, opportunità per i giovani con i progetti Moby Dick

Sono aperte le selezioni per il Bando Ordinario 2025 del Servizio Civile Universale. Si tratta di un'opportunità unica rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano mettersi in gioco per la comunità, acquisendo al contempo competenze trasversali, fondamentali per il proprio futuro lavorativo e personale. L'esperienza, della durata di 12 mesi, richiede un impegno di 25 ore settimanali (distribuite su 5 giorni). Ai volontari selezionati sarà riconosciuto un assegno mensile di circa 519,47 euro, a cui si aggiunge un'indennità extra per coloro che opteranno per i progetti all'estero. Il Servizio Civile offre inoltre importanti agevolazioni, tra cui la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici, 20 giorni di permesso retribuito, una formazione generale e specifica e il rilascio di un attestato finale da parte del Dipartimento delle Politiche Giovanili.
A Salerno, tra le realtà che offronto questa opportunità ai giovani, c'è Moby Dick ETS. “Il Servizio Civile Universale - dichiara Francesco Piemonte, Presidente di Moby Dick ETS - rappresenta una straordinaria occasione di crescita per i nostri giovani e un atto di responsabilità verso la collettività. In un momento storico in cui c'è un forte bisogno di partecipazione e cittadinanza attiva, offriamo ai ragazzi e alle ragazze l'opportunità di mettersi in gioco concretamente, in Italia e all'estero. Attraverso Moby Dick ETS è possibile entrare in una rete che punta davvero sullo sviluppo delle competenze, valorizzando il talento di ciascuno. Invitiamo i giovani a cogliere questa sfida, che non è solo un anno dedicato agli altri, ma un importante trampolino di lancio per il loro futuro personale e professionale”.
I progetti disponibili e i posti riservati
Moby Dick ETS propone un’ampia scelta di progetti, mettendo a disposizione diversi posti in Italia di cui 290 in Campania e 16 posti all'estero . Le iniziative spaziano dalla tutela ambientale all'educazione, passando per l'inclusione sociale e la valorizzazione del patrimonio. Le macro-aree di intervento includono:
- Futuro & Sapere: Sportelli di consapevolezza.
- Futuro Solidale: Supporto e inclusione per tutti.
- Futuro Sicuro: Cittadini attivi per la prevenzione dei rischi.
- Futuro Verde: Azioni concrete per la tutela del territorio.
- Futuro Creativo: Valorizzazione del patrimonio e partecipazione culturale.
- Connessioni oltre Confine: Progetti internazionali con sedi in Turchia, Portogallo, Cipro e Romania.
Per favorire l'inclusione, Moby Dick ETS ha previsto una quota di posti riservata ai Giovani con Minori Opportunità (G.M.O.), destinata ai candidati con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.
Requisiti e modalità di candidatura
Per partecipare, è necessario essere cittadini italiani, di un Paese dell'Unione Europea o di un Paese Extra UE con regolare permesso di soggiorno, non aver riportato condanne penali incompatibili con il servizio e non aver mai svolto in precedenza il Servizio Civile Universale.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/, accedendo tramite SPID di livello 2 o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
La scadenza per l'invio delle candidature è fissata improrogabilmente per le ore 14:00 del 16 aprile 2026.