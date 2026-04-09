Servizio Civile Universale, opportunità per i giovani con i progetti Moby Dick Per i giovani tra i 18 e i 28 anni la possibilità di vivere un'esperienza coinvolgente di 12 mesi

Sono aperte le selezioni per il Bando Ordinario 2025 del Servizio Civile Universale. Si tratta di un'opportunità unica rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano mettersi in gioco per la comunità, acquisendo al contempo competenze trasversali, fondamentali per il proprio futuro lavorativo e personale. L'esperienza, della durata di 12 mesi, richiede un impegno di 25 ore settimanali (distribuite su 5 giorni). Ai volontari selezionati sarà riconosciuto un assegno mensile di circa 519,47 euro, a cui si aggiunge un'indennità extra per coloro che opteranno per i progetti all'estero. Il Servizio Civile offre inoltre importanti agevolazioni, tra cui la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici, 20 giorni di permesso retribuito, una formazione generale e specifica e il rilascio di un attestato finale da parte del Dipartimento delle Politiche Giovanili.

A Salerno, tra le realtà che offronto questa opportunità ai giovani, c'è Moby Dick ETS. “Il Servizio Civile Universale - dichiara Francesco Piemonte, Presidente di Moby Dick ETS - rappresenta una straordinaria occasione di crescita per i nostri giovani e un atto di responsabilità verso la collettività. In un momento storico in cui c'è un forte bisogno di partecipazione e cittadinanza attiva, offriamo ai ragazzi e alle ragazze l'opportunità di mettersi in gioco concretamente, in Italia e all'estero. Attraverso Moby Dick ETS è possibile entrare in una rete che punta davvero sullo sviluppo delle competenze, valorizzando il talento di ciascuno. Invitiamo i giovani a cogliere questa sfida, che non è solo un anno dedicato agli altri, ma un importante trampolino di lancio per il loro futuro personale e professionale”.

I progetti disponibili e i posti riservati

Moby Dick ETS propone un’ampia scelta di progetti, mettendo a disposizione diversi posti in Italia di cui 290 in Campania e 16 posti all'estero . Le iniziative spaziano dalla tutela ambientale all'educazione, passando per l'inclusione sociale e la valorizzazione del patrimonio. Le macro-aree di intervento includono:

Futuro & Sapere: Sportelli di consapevolezza.

Sportelli di consapevolezza. Futuro Solidale: Supporto e inclusione per tutti.

Supporto e inclusione per tutti. Futuro Sicuro: Cittadini attivi per la prevenzione dei rischi.

Cittadini attivi per la prevenzione dei rischi. Futuro Verde: Azioni concrete per la tutela del territorio.

Azioni concrete per la tutela del territorio. Futuro Creativo: Valorizzazione del patrimonio e partecipazione culturale.

Valorizzazione del patrimonio e partecipazione culturale. Connessioni oltre Confine: Progetti internazionali con sedi in Turchia, Portogallo, Cipro e Romania.

Per favorire l'inclusione, Moby Dick ETS ha previsto una quota di posti riservata ai Giovani con Minori Opportunità (G.M.O.), destinata ai candidati con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.

Requisiti e modalità di candidatura

Per partecipare, è necessario essere cittadini italiani, di un Paese dell'Unione Europea o di un Paese Extra UE con regolare permesso di soggiorno, non aver riportato condanne penali incompatibili con il servizio e non aver mai svolto in precedenza il Servizio Civile Universale.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/, accedendo tramite SPID di livello 2 o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

La scadenza per l'invio delle candidature è fissata improrogabilmente per le ore 14:00 del 16 aprile 2026.