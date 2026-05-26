Passaggio a livello, caos a Baronissi: la sindaca chiede l'intervento di Rfi I problemi riscontrati lungo la tratta Mercato San Severino-Salerno vanno avanti da tempo

Il Comune di Baronissi ha trasmesso una richiesta urgente a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e al Gruppo FS Italiane, indirizzata alle Direzioni competenti in materia di infrastrutture, manutenzione ed esercizio ferroviario, al fine di segnalare le criticità riscontrate sul funzionamento del passaggio a livello di Baronissi, situato lungo la tratta ferroviaria Mercato San Severino – Salerno. La segnalazione dell’amministrazione nasce dalle numerose comunicazioni che quotidianamente pervengono agli uffici comunali da parte di cittadini, pendolari e attività produttive, che evidenziano difficoltà sempre più rilevanti nella gestione della viabilità urbana in corrispondenza del passaggio a livello. In particolare, vengono segnalati lunghi tempi di chiusura delle sbarre e presunte anomalie nei sistemi di regolazione e gestione dell’impianto, con ripercussioni costanti e significative sulla circolazione stradale.

“Si tratta di una criticità che non possiamo più considerare episodica - dichiara la sindaca Anna Petta - ma che incide quotidianamente sulla vita della nostra comunità, generando disagi importanti alla mobilità e alla sicurezza stradale”.

La situazione sta determinando frequenti congestioni del traffico, lunghe code e rallentamenti che interessano le principali direttrici urbane del territorio comunale, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore flusso. In più occasioni si è registrata una paralisi della circolazione, con evidenti disagi per residenti, lavoratori e pendolari. Particolarmente rilevante risulta anche un episodio recente che ha visto un’autovettura rimanere bloccata nell’area del passaggio a livello, circostanza che ha destato forte preoccupazione e che rafforza la necessità di un immediato approfondimento tecnico sul corretto funzionamento dell’impianto e sulle modalità di gestione e sicurezza attualmente adottate.

“È indispensabile un intervento immediato da parte degli enti competenti - prosegue la sindaca - per verificare il corretto funzionamento del sistema e valutare eventuali azioni correttive. La sicurezza dei cittadini deve restare la priorità assoluta”.

L’amministrazione comunale evidenzia inoltre come tali criticità possano incidere anche sulla sicurezza pubblica, considerato che le prolungate chiusure del passaggio a livello possono interferire con il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza. A ciò si aggiungono le conseguenze ambientali derivanti dalla congestione veicolare e dall’aumento delle emissioni legate ai lunghi tempi di attesa. Per queste ragioni, il Comune di Baronissi ha formalmente richiesto a RFI l’attivazione di una verifica straordinaria del funzionamento del passaggio a livello di Baronissi, con particolare attenzione alle tempistiche di chiusura e riapertura delle sbarre e all’eventuale necessità di interventi di adeguamento e ottimizzazione dei sistemi tecnologici di controllo e monitoraggio.

“Abbiamo inoltre chiesto l’attivazione di un tavolo tecnico-istituzionale con RFI e Gruppo FS Italiane - conclude Petta -– perché è necessario individuare soluzioni strutturali e durature. Solo attraverso un confronto costante e responsabile si possono garantire sicurezza, fluidità della circolazione e qualità della vita ai cittadini”.