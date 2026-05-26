Brescia-Salernitana, i convocati di Cosmi: buone notizie per il tecnico

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 27 calciatori per Union Brescia-Salernitana in programma domani alle 20:00 allo stadio Mario Rigamonti. gara di ritorno della semifinale playoff del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Nessuna defezione tra le fila granata, con Cosmi che può sorridere per il recupero di tutti gli effettivi ed una panchina lunghissima in vista della sfida di ritorno.
Di seguito l’elenco:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;
DIFENSORI: 2 Berra, 18 Golemic, 14 Villa, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca;
CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 5 Capomaggio, 6 de Boer, 16 Haxhiu, 21 Carriero, 29 Tascone, 45 Di Vico;
ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano, 70 Boncori.