Lo "sceriffo" De Luca è tornato in città: parcheggiatore abusivo in fuga Ultimatum per il cantiere infinito al Corso: subito i lavori o rescissione del contratto

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria elettorale: Vincenzo De Luca è già operativo.

In queste ore ha eseguito una serie di sopralluoghi in città.

"È scandaloso che siano fermi i lavori dei cantieri sul corso Vittorio Emanuele e le relative traverse, a cominciare da via Fieravecchia - ha detto -. Invito gli uffici comunali a convocare immediatamente i direttori dei lavori e le imprese per definire tempi rapidissimi e ultimativi per il completamento delle opere. In caso di ritardo scatterà la rescissione dei contratti e l'impegno di altre imprese per lavori di somma urgenza".

Altro fronte aperto quello contro la sosta irregolare.

"Aperta la guerra ai parcheggiatori abusivi. Sopralluogo questa mattina nell'area dello stadio Vestuti, del mercato di via Piave e della clinica Tortorella. In fuga un parcheggiatore abusivo per evitare l'identificazione e la denuncia - racconta il neo sindaco -. Continueremo senza respiro la battaglia per la legalità e per l'allontanamento di soggetti che sono arrivati ormai a un livello di arroganza intollerabile, con vere e proprie forme di estorsione nei confronti degli automobilisti".