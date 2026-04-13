Nuovi lavori sulla Cilentana, mercoledì chiuderà lo svincolo di Vallo Scalo Interdizioni per consentire i lavori di messa in sicurezza della statale

A seguito del periodo pasquale sono stati riavviati i lavori di nuova pavimentazione in corso lungo la strada statale 18VAR “Cilentana” tra Omignano e Vallo della Lucania.

Nel dettaglio, per l’avanzamento dei lavori, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18 di mercoledì 15 aprile si renderà necessaria la chiusura (in corrispondenza del chilometro 126,600) delle rampe sia in uscita che in entrata da e per Salerno dello svincolo di Vallo Scalo.

L’interdizione verrà segnalata sul posto e la circolazione potrà utilizzare gli svincoli precedenti o successivi.

Al tempo stesso, in funzione dell’avanzamento delle attività che allo stato attuale stanno interessando la tratta situata nel territorio comunale di Lustra, è attivo il senso unico alternato sull’asse principale, tra le ore 7 del lunedì e le ore 18 del venerdì (per un’estensione massima di 500 metri) fino alla fine del mese di maggio.