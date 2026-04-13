Interruzione idrica in città, scuole chiuse: il sindaco firma l'ordinanza

Il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio ha firmato un'ordinanza sindacale che dispone la chiusura di due istituti scolastici per l'intera giornata di mercoledì 15 aprile 2026. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione della società "Gori", gestore del servizio idrico integrato, che ha annunciato la sospensione dell'erogazione dell'acqua per interventi di manutenzione straordinaria su reti e impianti.
Quando e dove manca l'acqua
L'interruzione idrica è prevista dalle ore 10 alle ore 18 e interessa un'ampia porzione del territorio comunale. Le zone coinvolte sono: Piazza Armando Diaz, Piazza Giovanni Amendola, Via Amato, Via Aurelio Bosco Lucarelli (da Via Aurelio Bosco Lucarelli a Via Dodecapoli Etrusca), Via Domenico Rea, Via Francesco Lanzara, Via Giacomo Canale, Via Giacomo Matteotti, Via Pietro Martinez y Cabrera (fino all'alveo) e tutte le relative traverse.
Perché le scuole restano chiuse
L'assenza di acqua renderebbe impossibile garantire il funzionamento dei servizi igienico-sanitari, il servizio di refezione e le normali attività di pulizia degli ambienti al termine delle lezioni. Sentiti i dirigenti scolastici degli istituti interessati, l'amministrazione comunale ha quindi ritenuto necessario sospendere le attività didattiche per l'intera giornata a tutela della salute degli studenti e del personale.
Gli istituti interessati dalla chiusura
I due istituti che resteranno chiusi mercoledì 15 aprile sono il II Istituto Comprensivo De Lorenzo, in Via Pietro Martinez y Cabrera, e l'I.I.S. "G.B. Vico" nella sua sede centrale.