Basket A2. Givova Scafati da sogno: la settima di fila vale il primo posto Domenica è in programma il derby casalingo con Avellino

In vetta al campionato di serie A2, a due giornate dalla chiusura della regular season, c’è la Givova Scafati. Che alla settima vittoria

consecutiva, stavolta in trasferta a Cento, agguanta il primo posto: insieme a Pesaro, sconfitta a Rieti; e Bologna, che vince a Brindisi ma alla prossima deve sostenere il suo turno di riposo. La rincorsa è compiuta, ma proprio per questo la Givova Scafati ha ora il destino nelle sue mani. Domenica è in programma il derby casalingo con Avellino, a seguire il match di chiusura a Rimini. Poi,

chissà…

«Per noi era importante continuare il nostro percorso, sapendo che a Cento è sempre difficile giocare. Abbiamo fatto più fatica del

dovuto, difensivamente non siamo stati brillanti. Ci ha pesato la terza gara in una settimana. Comunque siamo stati sempre avanti,

non abbiamo mai strappato del tutto perché bisogna dare atto a Cento di una gara orgogliosa», le parole di coach Frank Vitucci. «Sono contento del risultato, ho avuto ottime risposte dalla squadra dal punto di vista del carattere. Il primo posto? Questo è un campionato durissimo ed equilibrato. Noi dobbiamo pensare a restare sereni. Ogni domenica abbiamo alzato l’asticella e quello che sembrava poco probabile adesso è possibile. Noi ci dobbiamo provare, sapendo che abbiamo in calendario due partite difficili e la concorrenza è molto agguerrita».

Sella Cento - Givova Scafati 83-88 (14-16, 22-26, 24-24, 23-22)

Sella Cento: Tanfoglio 5, Piazzi n.e., Arletti 3, Conti 6, Devoe 14, Moretti 14, Montano 14, Scagliarini n.e., Guerrieri n.e., Davis 21,

Fall 2, Tiberti 4. Head coach Andrea Bonacina, assistente Lorenzo Dalmonte.

Givova Scafati: Walker 8, Chiera 4, Iannuzzi, Nobili 11, Gentile 9, Allen 14, Italiano 4, Mascolo 23, Bartoli 2, Caroti 13. Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.