"Formas y Fragrancias": la ceramica vietrese protagonista anche in Spagna L'iniziativa organizzata dall'ambasciata italiana a Madrid

Il 14 ed il 15 aprile 2026 la ceramica vietrese sarà protagonista in Spagna dell’evento “Formas y Fragrancias - Ceramicás de la Costa Amalfitana y Perfumes de Capri”, organizzata dall’Ambasciata Italiana a Madrid, nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Italian Trade Agency.

In Spagna ci saranno anche il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone e l’assessore alla cultura ed alla ceramica Daniele Benincasa. «La presenza della ceramica vietrese a Madrid rappresenta una vetrina importante - ha dichiarato il sindaco Giovanni De Simone - e conferma ancora di più la vocazione internazionale del nostro prodotto tradizionale più conosciuto». Anche l’assessore Benincasa guarda all’evento come un’occasione di indubbio prestigio: «La nostra ceramica è stata sempre aperta alle contaminazioni ma ha sempre mantenuto le sue caratteristiche che sono riconosciute in tutto il mondo. È necessario che il lavoro dei nostri straordinari artigiani si faccia conoscere ed apprezzare sempre di più nel mondo».

A rappresentare la ceramica vietrese saranno il maestro Franco Raimondi e l’architetto Giancarlo Solimene che racconteranno in un talk show le loro esperienze di vita e professionali legate alla ceramica.

Ad accogliere la delegazione vietrese sarà l’ambasciatore Italiano a Madrid Giuseppe Buccino Grimaldi che nella pubblicazione d’introduzione all’evento si esprime così: «Quello della ceramica italiana è ritenuta un settore di enorme rilevanza, con 2900 imprese ed il 62% della produzione destinata all’export. La Campania, che ha 430 imprese (14,5% del totale nazionale), spicca con la ceramica vietrese, per la ricchezza del suo linguaggio nelle forme e nel decoro che ne fa un’eccellenza italiana. In un mondo così competitivo, la singolarità dell’artigianato e la qualità dei nostri lavorati rappresentano una ventata decisiva. Celebrare la ceramica di Vietri sul Mare significa riconoscere l’abilità della manualità, la forza delle nostre radici e la capacità dell’Italia di convertire la tradizione in futuro. Con questa iniziativa l’Ambasciata ribadisce il compromesso con la promozione del patrimonio culturale e produttivo italiano, fortificando il vincolo con la Spagna e con coloro che apprezzano l’autenticità e l’eccellenza».

Durante l’evento ci sarà anche un’esposizione di ceramica vietrese e di profumi, seguita da una degustazione di prodotti enogastronomici della Costiera Amalfitana e di Capri.