Il Ruggi aderisce alla giornata mondiale per l’igiene delle mani Previste attività di formazione che uniscono solide basi teoriche ad applicazioni pratiche

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, da diciotto anni, il 5 maggio promuove la “Giornata Mondiale per l’igiene delle mani”, un appuntamento annuale per ribadire il ruolo chiave dell’igiene delle mani nella pratica clinica. Ogni anno la campagna “Save Lives: Clean Your Hands” mira a mantenere alta l’attenzione sull’importanza dell’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria e di “avvicinare le persone” alla cultura dell’igiene delle mani a livello globale rimarcando l’importanza per tutti i Paesi di implementare rapidamente il “Global action plan and monitoring framework on infection prevention and control (IPC), 2024-2030”.

Lo slogan 2026 “Action saves lives” ha come obiettivi principali il consolidamento delle corrette pratiche di igiene delle mani all'interno dei percorsi di cura, seguendo rigorosamente i 5 momenti dell'OMS, e la loro integrazione strutturale sia nei piani d'azione nazionali per il controllo delle infezioni, sia nelle procedure operative delle singole strutture sanitarie in vista dei traguardi globali fissati per il 2030. La campagna mira inoltre a sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sull'importanza del monitoraggio continuo: l'intento è far sì che la misurazione e il feedback sulla conformità all'igiene delle mani diventino un indicatore nazionale chiave all'interno di tutti gli ospedali di riferimento. Secondo le raccomandazioni del Piano d’azione globale e del quadro di monitoraggio dell’OMS 2024-2030 l’inclusione dell’igiene delle mani nelle strategie nazionali di prevenzione e controllo delle infezioni, nonché nelle procedure operative standard a livello di struttura, diventa strategica, essendo la mancata igiene delle mani riconosciuta all’origine del 50% delle infezioni nosocomiali.

Anche quest’anno la Direzione Strategica dell’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, conferma l’adesione al Network Mondiale, credendo fortemente che iniziative di prevenzione e sensibilizzazione possano permettere di migliorare la sicurezza dei pazienti, attraverso il coinvolgimento attivo degli operatori. A tal fine, per gli operatori sono previste attività di formazione che uniscono solide basi teoriche ad applicazioni pratiche, avvalendosi di strumenti tecnologici all'avanguardia, in grado di valutare e perfezionare la corretta tecnica di igiene delle mani.

Inoltre, all’interno di tutti i reparti dell’Azienda avverrà una campagna itinerante con gli strumenti di comunicazione realizzati ad hoc ed indirizzati agli operatori sanitari ed alle future generazioni di professionisti della salute.