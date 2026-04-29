Salernitana, Varone: "A Gubbio mi sono sentito importante" L'ex mediano: "Futuro? Sono della Salernitana, ogni decisione passa da questo"

Voglia di playoff. Ivan Varone vuole lasciare il segno. Il suo Gubbio è arrivato a strappare un biglietto per la post-season. E ora vuole sognare, guardando al presente e lasciando tanti puntini sospensivi su quello che sarà il suo futuro. In un’intervista al “Corriere dell’Umbria”, il Puma ha raccontato la sua esperienza in rossoblu: “Avevo bisogno di una sfida così, di sentirmi importante. Ho trovato un gruppo vero. Il mio futuro ancora in rossoblù? Il cartellino è della Salernitana e ogni decisione passa da questo. Se ci saranno però i presupposti per un progetto ambizioso io ci sono. Ho sempre giocato per vincere”.

Poi sul tema playoff: “Serve fame. Dobbiamo avere quella voglia di scrivere pagine importanti della storia di questa società. Sarà una battaglia dopo l’altra, una più difficile dell’altra ma sognare non costa nulla e noi vogliamo farlo. Ci sono almeno sette-otto squadre sulla carta superiori a noi ma se riuscissimo ad arrivare alla fase nazionale, sono convinto che molte non vorrebbero incontrarci”.