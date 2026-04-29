Albanella, sequestrata linea di lavaggio di un'impresa di imballaggi Provvedimento eseguito da Forestali e Arpac

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum, insieme a personale dell'ARPAC di Salerno, nell'ambito dell'attività di controllo disposta dalla Procura della Repubblica di Salerno, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo della "linea di lavaggio" di un'impresa di imballaggi sita in località Matinella, nel comune di Albanella.

Dalla ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria sarebbe emerso che un'impresa di imballaggi, mediante una serie di pozzetti e caditoie oltre che un sistema di "troppo pieno" di una vasca di raccolta, sversava illecitamente nel torrente Rio Lama reflui inquinanti e i fanghi derivanti dal processo di lavaggio dei rifiuti plastici prodotti all'interno dell'azienda. Una circostanza che, a seguito degli accertamenti effettuati dagli investigatori, ha fatto scattare il sequestro.

