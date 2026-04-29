Cavese, Fella: "Ho 'fallito' come singolo ma ho vinto come squadra" Il numero dieci sui social: "Chiudo un anno difficilissimo, tutto mi ha remoto contro"

Un lungo post. Giuseppe Fella mette il punto su una stagione complicata. Con un lungo post social, l'attaccante e capitano della Cavese ha rotto il silenzio, raccontando tutte quelle che sono state le emozioni di un'annata tutt'altro che semplice: "Questo che si è appena concluso è stato un anno difficilissimo, forse il più difficile da quando ho iniziato a fare di questa passione un lavoro. Tutto mi ha remato contro. Tutto. È stata davvero dura non perdere mai l’entusiasmo e la voglia di farcela. Mi dispiace aver deluso le aspettative e soprattutto non aver potuto fare di più. Ho preferito sempre che il silenzio parlasse per me, che il mio lavoro fosse la risposta ad ogni critica, ad ogni ostacolo. Ho preferito che la dedizione, la passione e il mio senso di appartenenza a questi colori, avessero sempre la maggiore. E Così è stato".

Poi le parole al miele per il club: "Ho fallito come singolo, ma ho vinto in gruppo, ho vinto come squadra. Chi mi conosce sa bene cosa avrei dato per la salvezza! Le volte in cui me n’è stata data la possibilità, ho sempre sudato la maglia e cercato con tutto me stesso di contribuire alla causa, sia in campo che fuori, nonostante le mille difficoltà fisiche e non. Purtroppo chi segue un sogno come il mio è abituato a cadere e a toccare il fondo… sicuramente non penso di averlo meritato, ma anche questo fa parte della strada che mi resta da percorrere. Una cosa col tempo,però, l’ho imparata: l’onestà e la lealtà trovano sempre il modo di ripagarti, per questo sono sereno per il futuro. L’importante è aver raggiunto l’obiettivo per chi,come me, ha davvero a cuore questi colori. Ora, punto e a capo".