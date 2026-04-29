Salernitana, playoff nel mirino: Cosmi lavora sulla condizione atletica Seduta mattutina al CS Mary Rosy: due rientri in gruppo. Settimana prossima possibile test

Tutti in campo. Allenamento mattutino per la Salernitana. Questa mattina gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro aerobico seguito da esercitazioni tecniche e partite a campo ridotto. Due buone notizie per il tecnico umbro: Fation Haxhiu e Gianluca Longobardi si sono allenati regolarmente con i compagni: entrambi hanno smaltito la sindrome influenzale e hanno ripreso a lavorare in gruppo. Differenziato per Filippo Berra e Galo Capomaggio. Si punterà a riavere per il primo turno playoff il mediano argentino, alle prese con i postumi di una lesione al soleo rimediata prima della sfida con il Benevento.

Focus sulla condizione atletica della squadra. Domani in programma una nuova seduta mattutina al Centro Sportivo Mary Rosy. Sarà una settimana di lavoro, propedeutico al ritorno in campo, in attesa di conoscere l’avversario. Da lunedì invece si punta a ricalibrare la settimana tipo: si va verso l’organizzazione dell’ormai tradizionale amichevole con una squadra di Eccellenza, quando Cosmi proverà uomini e schemi in vista del primo turno nazionale playoff.