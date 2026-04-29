Notte di furti: colpo in gioielleria a Salerno, ladri in fuga a Nocera Inferiore Potrebbe trattarsi della stessa banda: in entrambi i casi c'era un'Audi bianca

Torna a risuonare l’allarme furti nel Salernitano. Nella notte tra il capoluogo e l’Agro Nocerino Sarnese sono stati diversi i colpi realizzati o tentati. Intorno alle 3 una banda composta da almeno quattro persone, arrivata a bordo di un’Audi bianca, è entrata in azione in via Posidonia, a Salerno, nella gioielleria "Il Diamante". Come si vede dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i ladri - che avevano volto coperto e guanti - in pochi minuti hanno divelto la saracinesca e mandato in frantumi la vetrina, portando via gioielli per un ammontare di 4mila euro. Tre anni fa l’attività era già stata svaligiata dai ladri.

Un’ora dopo l’allarme è scattato a Nocera Inferiore. I ladri, sempre a bordo di un’Audi bianca, hanno assaltato gli uffici di Banca Sella, infrangendo la vetrata a martellate. Cinque le persone entrate in azione, anche in questo caso con il volto coperto e i guanti. L’attivazione del fumogeno antifurto li ha, però, costretto a dileguarsi. Il sospetto degli investigatori, considerati i numerosi punti di contatto, è che si possa trattare della stessa banda entrata in azione a Salerno.

Un altro tentato furto, nella notte, è stato compiuto a Salerno, in via Trento: sfondata la serranda di una toelettatura per animali che si trova accanto ad un Compro Oro. I ladri hanno portato via pochi spiccioli dalla cassa. Questo episodio, secondo gli investigatori, non dovrebbe essere collegato ai due precedenti.