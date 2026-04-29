Cavese, attesa sul futuro di Prosperi: il tecnico riflette Dopo una stagione dispendiosa, il tecnico ha chiesto qualche giorno di riflessione. Il club attende

Una pausa di riflessione. La Cavese attende la decisione di Fabio Prosperi. Dopo la fine della regular season, con la gioia per la meritata salvezza con 90’ di anticipo, in casa metelliana è tempo di iniziare a costruire il futuro. Superato non senza difficoltà “l’anno zero”, con la rivoluzione tecnica voluta dal presidente Lamberti e attuata dal ds De Liguori, la palla ora è nei piedi di Prosperi. Il tecnico ha chiesto qualche giorno per staccare la spina e riflettere sul suo futuro. La Cavese gli ha confermato la volontà di continuare il matrimonio ma sullo sfondo ci sarebbero le prime sirene dal girone B che potrebbero farsi sempre più allettanti.

L’attesa di Lamberti

Nel post-Crotone, il presidente Lamberti aveva teso la mano al suo allenatore, chiedendo però una risposta in tempi brevi: “E’ legittima la sua riflessione ma gli ho detto anche io di prendersi qualche giorno perché siamo soddisfatti con la società dell'operato del mister e vorremmo andare avanti insieme. Qui vogliamo persone molto convinte di starci a Cava de' Tirreni: non è il caso di Prosperi, lo aspetterò tranquillamente, perché l'annata è stata dispendiosa emotivamente. Non c'è fretta ma vogliamo già parlare di programmazione per la prossima stagione".