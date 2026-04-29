Calcio a 5, allarme Feldi Eboli: si fa rimontare tre gol dal Capurso (4-4) Da 4-1 a 4-4: foxes alla sesta gara senza vittorie. Antonelli: "Periodo difficile, urge ripartire"

Al PalaSele va in scena una gara dai due volti e dal finale amaro per la Feldi Eboli, che si fa rimontare dal Bulldog Capurso e chiude sul 4-4 al termine di un match ricco di emozioni. Un pareggio che non soddisfa le volpi, incappate nel sesto risultato consecutivo senza vittorie, un punto che a una sola giornata dal termine posiziona le volpi al quarto posto in classifica a pari punti con la Roma quinta e di un solo punto alle spalle del Napoli. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai rossoblù, avanti di tre gol e incapaci di gestire il vantaggio, mentre il Capurso esce dal campo con un punto pesante conquistato con carattere e determinazione. Ora una sola giornata al termine della Regular Season, con la trasferta sul campo del Genzano, alle volpi serve reagire.

L’avvio è tutto di marca rossoblù. Dopo appena quattro minuti le volpi sbloccano il risultato con Mateus, bravo a finalizzare un’azione manovrata costruita con pazienza e qualità. Il vantaggio dura però poco, perché il Capurso trova quasi subito il pareggio con Giannattasio, riportando l’equilibrio nel match. La Feldi non si lascia condizionare e riprende a macinare gioco, trovando nuovamente la via del gol con Selucio, abile a deviare sotto porta un tiro al volo di Echavarria. I rossoblù prendono fiducia e poco dopo allungano ulteriormente con Felipinho, che firma il 3-1 e raggiunge quota 18 gol stagionali, agganciando Echavarria come miglior marcatore stagionale delle volpi. Nel finale di primo tempo il Capurso sfiora il gol con una traversa a 30 secondi dall’intervallo, ma si va al riposo con la Feldi avanti di due reti.

In apertura di ripresa i padroni di casa sembrano mettere in discesa la gara: è ancora Selucio a colpire, firmando la doppietta personale e il gol del 4-1. Quando tutto sembra sotto controllo, però, il match cambia volto. Il Capurso non molla e accorcia le distanze con Pires in contropiede, riaprendo di fatto la partita. Gli ospiti prendono coraggio e, poco dopo la metà della ripresa, trovano anche il 4-3 con un gran tiro dalla distanza di Perri. La Feldi accusa il colpo e il tecnico pugliese si gioca il tutto per tutto inserendo il portiere di movimento per cercare il pareggio. Le volpi avrebbero l’occasione per allungare di nuovo con Calderolli, ma la conclusione a porta sguarnita termina alta. Gol mancato, gol subito. Il Capurso trova il gol del 4-4 con Pedrinho, premiando la scelta del power play. Nel finale il Capurso sfiora la vittoria ma due miracoli di Dalcin prima e Mateus poi chiudono il match in parità.

“Sono molto amareggiato, purtroppo sono periodi che capitano nell’arco di una stagione ma dobbiamo cercare di uscirne il prima posssibile. Subiamo troppi gol ma spesso per colpa nostra, dobbiamo ritrovare quella capacità di soffrire tutti insieme che ha fatto la differenza fino ad oggi”, le parole di mister Luciano Antonelli al termine del match.