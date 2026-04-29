Grave incidente sull’autostrada A2: tre persone in ospedale

È accaduto tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano

grave incidente sull autostrada a2 tre persone in ospedale
Pontecagnano Faiano.  

Tre persone sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto nella tarda serata di ieri la A2 Autostrada del Mediterraneo.

?Il sinistro si è verificato al chilometro 24+400, tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano, in direzione sud. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due autovetture: una Citroen C3 e una Peugeot 208. Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli sono entrati in collisione; l'impatto è stato tale da provocare il ribaltamento della Citroen C3 sulla carreggiata. Tempestivo l'arrivo dei soccorritori.
I ?Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre i coinvolti e mettere in sicurezza i veicoli, prevenendo potenziali incendi o ulteriori pericoli derivanti dalla perdita di liquidi infiammabili.

Gli occupanti della Citroen C3 e il conducente della Peugeot 208 sono stati immediatamente presi in carico dalle ambulanze di Vopi e Croce Bianca. Dopo le prime cure sul posto, i tre feriti sono stati trasportati presso l'ospedale di Battipaglia per gli accertamenti e le cure necessarie.

Al termine delle operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno completato la bonifica dell'area, permettendo la rimozione dei mezzi e il ripristino del regolare scorrimento del traffico, che aveva subito rallentamenti durante le fasi concitate dell'intervento.
?Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Ultime Notizie