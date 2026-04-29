Grave incidente sull’autostrada A2: tre persone in ospedale È accaduto tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano

Tre persone sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto nella tarda serata di ieri la A2 Autostrada del Mediterraneo.

?Il sinistro si è verificato al chilometro 24+400, tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano, in direzione sud. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due autovetture: una Citroen C3 e una Peugeot 208. Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli sono entrati in collisione; l'impatto è stato tale da provocare il ribaltamento della Citroen C3 sulla carreggiata. Tempestivo l'arrivo dei soccorritori.

I ?Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre i coinvolti e mettere in sicurezza i veicoli, prevenendo potenziali incendi o ulteriori pericoli derivanti dalla perdita di liquidi infiammabili.

Gli occupanti della Citroen C3 e il conducente della Peugeot 208 sono stati immediatamente presi in carico dalle ambulanze di Vopi e Croce Bianca. Dopo le prime cure sul posto, i tre feriti sono stati trasportati presso l'ospedale di Battipaglia per gli accertamenti e le cure necessarie.

Al termine delle operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno completato la bonifica dell'area, permettendo la rimozione dei mezzi e il ripristino del regolare scorrimento del traffico, che aveva subito rallentamenti durante le fasi concitate dell'intervento.

?Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.