Salernitana, ripresa con sorrisi: Villa rientra in gruppo Due calciatori out nel primo allenamento

Primo allenamento della settimana e subito una buona notizia. Serse Cosmi ritrova Luca Villa. La Salernitana riabbraccia il suo esterno. Alle spalle l'infortunio muscolare accusato nel primo tempo della sfida di Trapani. Il calciatore ci sarà per il primo turno dei playoff, con gara d’andata in trasferta in programma domenica 10 maggio (avversario e orario da definire).

Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro aerobico seguito da partite a pressione. Differenziato per Filippo Berra e Galo Capomaggio, seppur per il mediano filtri fiducia sul recupero. Fation Haxhiu e Gianluca Longobardi non hanno partecipato alla seduta odierna a causa di un attacco influenzale. I due calciatori dovrebbero rientrare nelle prossime sedute in gruppo. Domani nuova seduta seppur al mattino mentre nel pomeriggio di giovedì test con una squadra di Eccellenza.