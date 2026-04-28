Salernitana, la serie C si rifà il look verso i playoff: due novità Accordo con un nuovo 'presenting partner' in vista della post-season

"Per la prima volta nella loro storia, i Playoff della Serie C avranno un Presenting partner dedicato". Con questa inciso, la Serie C fa partire ufficialmente la marcia d'avvicinamento alla post-season 2025-2026. Nella nota stampa, si legge che "all’interno del logo dei Playoff e dei Playout figurerà il naming Lavoropiù, azienda italiana che dal 1997 supporta le imprese nella gestione del capitale umano attraverso servizi di somministrazione, ricerca e selezione e formazione. Grazie a questo accordo, il nuovo Presenting partner affiancherà la Serie C nel periodo più seguito della stagione, accompagnando 28 squadre per 39 partite nell’avventura dei Playoff, dove soltanto due club arriveranno alla doppia finalissima in programma il 2 e il 7 giugno, lo scorso anno in versione “record” seguita da oltre 4 milioni di telespettatori".

Novità anche per il portale internet. A corredo del lancio dei Playoff 2026, è stato svelato il nuovo sito web seriec.com. "Un’interfaccia moderna, tra ricche sezioni video e sfumature di viola che richiamano la moderna veste grafica di Lega Pro, che raccoglie informazioni, curiosità, inedite foto storiche e dati statistici, raccontando la storia della Serie C e dei suoi campioni passati, presenti e futuri. Il tutto reso accessibile nel segno dell’inclusione e dell’unione, con widget specifici dedicati agli ipovedenti e pensati per migliorare l’esperienza di ogni utente digitale sul sito".