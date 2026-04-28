Sarno, tentato omicidio all'esterno di una discoteca: nei guai due minorenni

Dovranno rispondere di tentato omicidio in concorso i due minorenni che, lo scorso 22 febbraio, colpirono con diversi fendenti due coetanei, all'esterno di una discoteca di Sarno. I carabinieri della locale stazione nella giornata di ieri hanno eseguito un'ordinanza che dispone il collocamento presso una comunità alloggio per i due ragazzi.
Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, lo scorso 22 febbraio, al culmine di una lite tra giovani avvenuta all'esterno di una nota discoteca di Sarno, i due indagati avrebbero colpito due coetanei con diverse coltellate.
I carabinieri di Sarno, già nel corso delle indagini, avevano chiesto ed ottenuto dalla Autorità di Pubblica Sicurezza la sospensione dell’attività di pubblico intrattenimento, poiché si erano già registrati in passato delle risse ed aggressioni all’esterno dello stesso locale, tanto che a due giorni dal tentato omicidio, già il 24 febbraio, i carabinieri notificarono il provvedimento di sospensione apponendo i sigilli al locale.
Nella mattinata di ieri è stata portata a termine l’indagine con l’accompagnamento dei presunti autori del tentato omicidio presso due distinte struttura di accoglienza per minori.