Incidente sul lavoro nel Salernitano: ferito operaio 60enne È arrivato in ospedale a Polla con un ferro nell'addome

Nella giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, un nuovo incidente sul lavoro colpisce la provincia di Salerno. Un operaio 60enne è rimasto ferito in modo serio ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Il fatto è accaduto a Rofrano, comune del Vallo di Diano.?L'uomo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla in condizioni critiche.

È arrivato al pronto soccorso con un corpo di ferro conficcato nell'addome.? I sanitari hanno eseguito gli accertamenti diagnostici e lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il paziente ora è ricoverato in prognosi riservata. L'episodio si sarebbe verificato in un cantiere edile ma soltanto le successive indagini potranno aiutare a far luce su quanto accaduto. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri che dovranno appurare anche se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.