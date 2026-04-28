FOTO. Camion avvolto dalle fiamme, paura sul raccordo Salerno-Avellino L'incendio si è verificato all'altezza di Baronissi

Caos e paura questa mattina sul raccordo autostradale Salerno-Avellino dove, intorno alle 10, ha preso fuoco un camion. Il fatto è acaduto all'altezza di Baronissi, in direzione sud. Per cause ancora da accertare, un Iveco Stralis durante la marcia ha sviluppato fiamme. Dai primi accertamenti effettuati, l'incendio sarebbe partito dal vano motore. Il conducente fortunatamente è riuscito ad accostare il mezzo, a chiamare i soccorsi e a mettersi in sicurezza.

Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Mercato San Severino, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo per poi permettere la normale circolazione autostradale. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto a gestire la viabilità, evitando che l'incendio provocasse particolari criticità alla circolazione stradale.