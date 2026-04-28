Calcio a 5, Feldi Eboli in campo con Capurso: "Serve una reazione" Le foxes ritornano al PalaSele (ore 20.30). Gui carica: "Non possiamo dimenticarci chi siamo"

Serve una reazione. La Feldi Eboli torna in campo tra le mura amiche del ritrovato PalaSele per affrontare il Bulldog Capurso in una sfida che pesa tanto, sia per la classifica che per il morale. A due giornate dal termine della regular season, i rossoblù si trovano al quinto posto, scivolati dopo un periodo complicato fatto di cinque gare senza vittoria tra campionato e coppa, ma con ancora sei punti a disposizione e la concreta possibilità di risalire fino al terzo gradino della classifica.

La squadra di mister Luciano Antonelli è chiamata a invertire il trend negativo che dura ormai da diverse settimane e che ha rallentato la corsa delle volpi, ma non ha cancellato quanto di buono costruito nel corso della stagione. Ora serve ritrovare compattezza, fiducia e soprattutto quella continuità di rendimento che aveva permesso alla Feldi di restare stabilmente nelle zone alte della graduatoria per preparasi nel migliore dei modi ai Playoff Scudetto. Il ritorno al PalaSele rappresenta un’occasione importante anche dal punto di vista emotivo. Davanti al proprio pubblico, la Feldi vuole ritrovare energia e spinta, elementi fondamentali in una fase delicata come questa dove il sostegno dei tifosi può diventare un fattore determinante per ritrovare entusiasmo. Di fronte ci sarà un Bulldog Capurso con motivazioni altrettanto forti. La formazione pugliese è infatti pienamente coinvolta nella lotta per evitare i playout e arriverà a Eboli con l’obiettivo di conquistare punti pesanti per la propria salvezza. Una squadra che farà della compattezza e dell’intensità le sue armi principali, pronta a sfruttare ogni episodio per mettere in difficoltà i padroni di casa.

È il momento di stringere i denti, ritrovare identità e tornare a correre come raccomanda anche Guilherme Gaio Gui, il pivot rossoblù è intervenuto nella classica conferenza stampa prepartita: “Penso che non abbiamo giocato male nel derby con Sala, ma siamo in un momento difficile dove tutto sembra girare storto. Non dobbiamo dimenticarci però chi siamo, la Feldi è una grande squadra e deve tornare a vincere. Anche dai momenti negativi si può trovare qualcosa per migliorare e sono sicuro che, con il mister e i miei compagni, già dalla prossima partita torneremo a fare bottino pieno. Sarà una gara dura, ma i tifosi saranno fondamentali per cercare darci la carica giusta e cercare la vittoria tutti insieme“, le parole del numero 10 delle volpi.