Salernitana, stop&go playoff: Cosmi prepara il tris di rientri Due settimane per preparare al meglio la post-season. E l'infermeria si svuota

Due settimane per tirare il fiato. Una sorta di pausa per le nazionali, come quelle che la Salernitana fino all’anno scorso ha vissuto nei momenti topici delle proprie stagioni. Poi la retrocessione in serie C ed il campionato vissuto tutto d’un fiato, maledicendo l’impossibilità di potersi fermare per qualche giorno ai box per recuperare energie e soprattutto pedine importanti. Ora però Serse Cosmi, grazie all’importante terzo posto portato a casa nel rush finale di campionato, ha la possibilità di gestire giorni ed energie, accrescere la condizione del gruppo e arrivare ai playoff con le batterie cariche.

Due recuperi dall’infermeria

A dargli una mano importante ci penserà anche l’infermeria. Galo Capomaggio e Luca Villa sono pronti ad aumentare i giri del motore e riprendersi le rispettive maglie da titolari. L’argentino si è fermato prima del derby con il Benevento per un problema al polpaccio. Quasi un mese di stop, con i segnali positivi che arrivano dallo staff medico e la possibilità di poterlo inserire in gruppo a stretto giro. Corre invece Luca Villa: a Trapani un problema muscolare di lieve entità, con arrivederci ai playoff. Sulla corsia sinistra è pronto a scalzare il positivo Longobardi e a fornire assist al bacio alla coppia di centravanti Lescano-Ferrari.

Focus Inglese

E da domenica nelle rotazioni è rientrato anche Roberto Inglese. Il centravanti ha scritto la parola ‘fine’ sul suo personale calvario, ritornando in campo allo Zaccheria di Foggia 141 giorni dopo l’ultima volta. La condizione fisica è da migliorare, attraverso le doppie sedute di allenamento e qualche sgambatura che Cosmi chiederà alla società di organizzare. Occorre correre e cambiare passo, affidarsi all’esperienza e ai gol pesanti del capitano. La Salernitana tira il fiato e recupera pedine.